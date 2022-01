Puzzer positivo al Covid: "Non sono felice, ho già il Green Pass da ottobre"

Puzzer Covid-positivo: il messaggio in un video

"Sono a casa perché mia moglie è risultata positiva con un tampone, anch'io ne ho fatto uno e sono risultato positivo. Ci aspettano dieci giorni di quarantena. Questo non mi rende felice, come potrebbe rendere felice qualcun altro nel dire 'così avrò il green pass': io ce l'ho già dal 15 ottobre e non l'ho mai usato e sono in cura.

Mi dispiace essere a casa e non poter fare nulla anche perché avrei voluto andare a Roma a lottare per i nostri diritti. La gente come noi non molla mai, e guai se molla". Lo afferma, in un video pubblicato su Facebook, Stefano Puzzer, portuale di Trieste e leader delle proteste no pass.