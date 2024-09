Caso Pierina, Louis difeso dalla moglie: "Quella sera mio marito era sul divano"

Omicidio Pierina, Valeria Bartolucci difende il marito Louis Dassilva: "Innocente, lo sosterrò fino all'ultimo grado di giudizio"

Valeria Bartolucci difende energicamente il marito Louis Dassilva, attualmente sotto indagine per l'omicidio di Pierina Paganelli, un'anziana di 78 anni tragicamente assassinata il 4 ottobre a Rimini. Durante un'intervista esclusiva per "Pomeriggio Cinque News" su Canale 5, Valeria ha dichiarato che resterà al fianco del marito "fino all'ultimo grado di giudizio", come ha detto testualmente, sostenendo la sua innocenza.

Rievocando la notte dell'omicidio, Valeria ha descritto come furono svegliati alle 4:45 dalla polizia che bussava alla loro porta. Ha sottolineato che Louis era già sveglio e si stava preparando per il lavoro, testimoniando l'arrivo di numerose auto della polizia, ma ha affermato che lui non aveva lasciato la casa quella sera e che alle 22:13 era tranquillamente seduto sul divano.

Il rapporto di Valeria e Louis sembra più solido che mai, anche dopo la relazione extraconiugale tra Dassilva e Manuela Bianchi, la nuora della vittima. "Se non ci fosse stata Manuela tutto questo non sarebbe successo - considera Valeria che non ha più nessun rapporto con la vicina di casa ed ex amica - se tornassi indietro eviterei di rivolgerle anche solo una parola perché ha la capacità di trasformare in dolore tutto quello che tocca. Se avessi una bacchetta magica la farei sparire per sempre", ha dichiarato Valeria Bartolucci.