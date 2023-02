Questo è il miglior pane per dimagrire e combattere il diabete. Lo studio

Il miglior pane da mangiare per dimagrire e combattere il diabete esiste. Ecco quale è

Il pane a tavola è l'alimento che non manca mai, soprattutto accompagna le nostre pietanze, merende dandoci quel senso di sazietà che per alcuni si traduce in chili di troppo sulla bilancia e valori elevati d'insulina nel sangue. Per chi non vuole rinunciare al piacere di mangiare pane, c'è un progetto cui stanno lavorando un gruppo di ricercatori del King's College di Londra, insieme al centro di sperimentazione e ricerca alimentare del Quadram Institute a Norwich. Ecco spiegata la loro invenzione.

Ecco quale è il miglior pane per dimagrite e tenere bassi i livelli di glicemia nel sangue

Lo studio alimentare di cui sono autori il King's College e il Quadram Institute, pubblicato di recente dall'American Journal of Clinical Nutrition come cita anche foodculture.tiscali, mostra come l'uso di pane fatto con farina cellulare di ceci al posto di quella di frumento incrementa il senso di sazietà, aiuta la regolazione degli ormoni che interagiscono con la digestione e trasmettono la sensazione di pienezza, e contribuisce a tenere sotto controllo l'insulina e la glicemia. Si conoscono già le proprietà nutritive dei ceci e di altri legumi, da dove viene la svolta allora? Dalla tecnica di produzione di questo pane. Molti dei benefici riscontrati da questi alimenti sono dovuti alla struttura fibrosa dei legumi stessi, ma stavolta la macinazione non avviene in modo tradizionale, bensì lasciando intere le cellule dei ceci.

Come reagisce l'organismo all'ingestione di questo pane? Con un aumento del 30% del senso di sazietà e una riduzione della glicemia del 40%. Questo come effetto della più lenta degradazione dell'amido nella farina cellulare durante la digestione. In poche parole: ne mangi di meno ma ti senti più sazio ed eviti ipercolesterolemia, glicemia alta a l'insorgere di forme di diabete di tipo 2.