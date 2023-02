Ecco dove comprare a Torino il pane alla farina di grillo in Italia. È il primo panificio a sfornarlo fresco, ogni giorno

In Italia il primo panificio che ha iniziato a produrre il pane con la farina di grillo, è a Torino ed è tra i primi del nostro Paese. Alla ricetta tradizionale del pane viene aggiunta la polvere di grillo, in modo da ottenere un pane superproteico.

Ecco dove comprare in Italia il pane alla farina di grillo

La farina di grillo arriva da un'azienda vietnamita che ha ottenuto, a inizio gennaio, il via libera all'immissione sul mercato dalla Commissione europea. È distribuito da un allevamento di insetti di Scalenghe, sempre nel Torinese, che attende a sua volta la stessa autorizzazione per cominciare la produzione.

Precisamente nel laboratorio torinese è stato sfornato il primo pane fatto con la farina di grillo, il panificatore Enrico Murdocco spiega: "Siamo soddisfatti dal punto di vista della crosta del pane e dalla gamma dei sapori. Ricorda molto il sentore della nocciola. E dal punto di vista tradizionale è ricco di proteine, quindi è ben bilanciato".

Non solo, Enrico Murdocco ha pubblicato sul suo profilo Facebook e spiegato tutto il processo di panificazione, per confezionare il pane alla farina di grillo. In poco tempo, sotto il post sono apparsi una serie di commenti negativi.

Ecco quanto costa il pane alla farina di grillo

Il pane con la farina di grillo è un alimento altamente proteico e anche costoso. La polvere di grillo al momento costa circa 35 euro al chilo per il panificio. Enrico Murdocco precisa: "Faremo altre prove e mix di farine, e avvieremo collaborazioni con nutrizionisti". Il pubblico potrà acquistare il pane alla farina di grillo a marzo, quando probabilmente anche quella piemontese avrà ricevuto il via libera dall'Ue.

La polvere di grillo è al centro delle polemiche in questi giorni, non piace in primis a Coldiretti, con ha lanciato l'allarme su possibili nuove allergie per un alimento sconosciuto per gli europei (ad esempio è già sconsigliato a chi è allergico ai crostacei). In questa panetteria sarà trattato separatamente da tutto il resto 'una linea unica con impastatrice e banco di lavoro dedicato, e tutte le cotture saranno fatte singolarmente'.