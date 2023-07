Rai, “commenti razzisti e sessisti ai mondiali di nuoto”: bufera su 2 cronisti

Rai, bufera su due telecronisti dei mondiali di nuoto: "Commenti sessisti, razzisti e body shaming sugli atleti"

È arrivata direttamente da alcuni telespettatori la denuncia alla Rai, o meglio a due suoi giornalisti, colpevoli di commenti sessisti, razzisti e di body shaming durante la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, in onda questa mattina su Rai Play 2. Sono in particolare i telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi ad esser finiti al centro della bufera.

"Sul canale Rai Play 2", si legge in una Pec inviata alla Rai da un account Twitter anonimo (@defrogging), i due telecronisti "si sono lasciati andare a una serie di commenti sessisti e stereotipati vergognosi». Tra le espressioni distintamente udite: "Fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano". Poi ancora: "Le olandesi sono grosse"; "Come la nostra Vittorioso (tuffatrice italiana romaa, ndr) È grande eh"; "Ma tanto a letto sono tutte alte uguali". Ma non è finita qui: "Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si?"; "La si tocca?"; "La si pizzica". Infine: "Si La Do". "È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne soltanto tre".

Lettera alla Rai