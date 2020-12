Ratzinger, "ha difficoltà nel parlare". Benedetto XVI, la visita dei cardinali

Come sta Benedetto XVI? Lo racconta uno dei cardinali che lo ha incontrato nei giorni scorsi. "Ratzinger ha difficoltà nell'esprimersi" ma "è lucido". Cosi' il neo cardinale Mario Grech, in una intervista a Vatican News, riguardo alla tradizionale visita che i nuovi cardinali creati da Papa Francesco, hanno fatto al Papa emerito Ratzinger. "E' stato un momento di gioia ritrovarmi con Papa Benedetto che ha creduto in me e mi ha creato vescovo nel 2006. Vedere questo Pastore, quest'uomo, con gli anni che pesano, ma allo stesso tempo lucido e sorridente e con la voglia di comunicare l'esperienza che lui sta facendo dello Spirito, ci ha incoraggiato molto. Lui ha difficolta' nell'esprimersi - ha infatti detto all'inizio dell'incontro: 'Il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare il silenzio' - ma ha cercato di incoraggiarci per andare avanti nell'avventura con il Signore".