Rdc, proteste a Napoli. Manifestanti in autostrada, scontri con la Polizia

Reddito di cittadinanza, corteo di protesta a Napoli. Manifestanti in autostrada, scontri con la Polizia

Tensione a Napoli per una manifestazione contro l'abolizione del reddito di cittadinanza. Un corteo di almeno 300 persone è partito dalla stazione di piazza Garibaldi e prosegue verso via Amerigo Vespucci e la rampa di accesso all'autostrada. Alcune donne hanno creato qualche momento di tensione con la polizia. Un altro gruppo, invece, ha scavalcato il guard rail e ha permesso l'ingresso del corteo alla rampa autostradale. Traffico in tilt.

Il corteo di antagonisti e percettori del Reddito di cittadinanza a Napoli ha lasciato la rampa di accesso dell'autostrada, all'altezza di via Marina, e scortati dalla polizia si stanno dirigendo verso il centro città. Probabilmente puntano in via Santa Lucia, sede della Regione Campania.