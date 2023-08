Calderone a La Piazza: "Salario minimo? Un rischio per aziende e posti lavoro"

Lavoro: Calderone, lavorato molto per cambiare assetto ministero

"Ho trovato un ministero che conoscevo, sapevo perfettamente che avrei dovuto lavorare molto per cambiare l'assetto generale di organizzazione del ministero". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a La Piazza. la kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Reddito: Calderone, controlli intensificati

Sui percettori del reddito di cittadinanza, il ministero del Lavoro ha "intensificato i controlli e c'e' un'interazione forte tra Ispettorato del lavoro, carabinieri e Guardia di Finanza. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, all'evento "La Piazza. Il bene comune" a Ceglie Massapica (Br). "Vogliano che le risorse vengano destinate a chi ne ha veramente bisogno", ha aggiunto.

Lavoro: Calderone, basta sussidi sine die

"Dal primo di settembre sara' operativa la piattaforma per il supporto e la formazione del lavoro, che gestira' poi l'assegno di inclusione da gennaio: non sara' operativa automaticamente per quelli che hanno perso il reddito di cittadinnza, ma per quelli che faranno il percorso. L'importante e' che il soggetto si attivi e noi lo guideremo per i percorsi di formazione". Lo dice la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a La PIazza, la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica.

"Che il reddito di cittadinanza sia stato un pasticcio sono tutti d'accordo: per come e' oggi gestita la vecchia versione del reddito, abbiamo messo d'accordo tutti. Ha svolto la sua funzione come sussidio ma non ha portato nulla di buono per l'accompagnamento al lavoro, che e' il tema dei temi", aggiunge la ministra. "Per noi il grande tema e' fare funzionare l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro e non rassegnarci all'idea che tutto debba basarsi sui canali informali", sottolinea ancora Calderone. "In questo momento c'e' anche una giusta attenzione perche' chi percepisce un sussidio lo percepisce perche' versato dalla comunita'. A chi no ha i requisiti deve essere tolto il sussidio. Per quetso abbiamo intensificato i controllo, con l'ispettorato, i carabinieri e la guardia di finanza". Infine, Calderone osserva che la stragrande maggioranza dei percettori e' titolare di un nucleo famigliare con una persona sola ed ha quarant'anni. Un quarantenne ha davanti a se' 25 anni di lavoro, non si puo' dare un sussidio sine die, vita natural durante".

Salario minimo: Calderone, rischio per aziende e posti lavoro

"Pensare di mettere un importo per legge e pensare che tutti si devono allineare significa che, poi, nel comparto che non regge quei livelli chiudono le aziende e i lavoratori rimangono per la strada". Lo dice la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a La Piazza, la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "In Italia il livello di copertura contrattuale e' ben oltre il 90 per cento, abbiamo un sistema di contrattazione che ci consente di individuare un altro percorso rispetto al salario minimo legale", continua la ministra. "Io guardo complessivamente all'andamento del mercato del lavoro, il ragionamento deve partire dalla produttivita' e dal fatto che ci sia la sostenibilita' delle operazioni che portano alla revisione dei salari al rialzo. E' importante parlare di lavoro povero, sono d'accordo con la presidente Meloni, ma va fatta chiarezza: a nessuno venga in mente di dire che un contratto nazionale ha un livello di tre euro e cinquanta l'ora. Li' siamo nel mondo del sommerso e del caporalato e quello si combatte con altri strumenti".

Manovra: Calderone, sforzo su riduzione cuneo contributivo

"In manovra lo sforzo del governo sara' destinare la maggior parte delle risorse al lavoro, con la riduzione del cuneo contributivo. Ma poi credo sia importante investire sulla riproposizione della tassazione agevolata sui premi di risultato. Oltre che la tredicesima, prevista dai contratti, io guarderei anche al tema dei fringe benefit". Lo dice la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Calderone, '40% posti scoperti sono per profili medio bassi'

"Il 40% dei posti di lavoro scoperti sono per profili medio bassi che non richiedono grandi percorsi di formazione. Chi vuole può lavorare". Così il ministro del lavoro Marina Elvira Calderone intervenendo a "La Piazza il Bene Comune" che si sta svolgendo a Ceglie in provincia di Brindisi. "Dal primo settembre sarà operativa la piattaforma per l'accompagnamento al lavoro" degli ex precettori di reddito di cittadinanza "ma- ha aggiunto - dovrà essere il singolo a volersi iscrivere, deve essere lui ad attivarsi". "La stragrande maggioranza dei precettori del reddito di cittadinanza sono persone di 40 anni, cioè persone che hanno davanti ancora 25 anni di vita lavorativa e di contribuzione al progresso della società. Non si può pensare che queste persone si arrendano a una vita di assistenza".

Rdc, Decaro a Calderone: "Chi lo perde rischia finire in strada"

Con il nuovo sistema che sostituisce il reddito di cittadinanza, "faremo, come Comuni, la presa in carico e il progetto multidisciplinare, ma siamo spaventati per quelli che fanno il percorso sulle politiche attive del lavoro, che e' la parte mancata dal vecchio reddito di cittadinanza. Hai voglia a fare corsi di formazione e le politiche attive, ci sono territori come il nostro in cui il lavoro non si trova e la mia paura e' che quelle persone che hanno perso il reddito di cittadinanza e non hanno trovato lavoro si ritrovino per strada". Lo dice il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, a La Piazza, la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, durante un faccia a faccia con la ministra del Lavoro, Marina Calderone.