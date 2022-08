Registrato tra Catania ed Enna un intenso sciame sismico

Tra Catania ed Enna è stato registrato un intenso sciame sismico

Nella scorsa notte, tra il 29 e 30 agosto, l'Ingv, l'istituto nazionale di vulcanologia, ha registrato un intenso sciame sismico senza conseguenze tra Bronte, in provincia di Catania, Regalbuto e Troina, in provincia di Enna. Le scosse di maggiore intensità sono comprese tra 2.0 e 3.5 gradi della scala Richter. La più intensa è stata registrata alle 21.41 a 8 chilometri a sud-ovest di Bronte. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 14 chilometri.



Lo sciame sismico - spiega il dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana - è su una ideale direttrice che congiunge Bronte con il lago di Pozzillo e Agira. Per circa tre ore si sono susseguite decine di scosse. Non si registrano danni a persone o cose. Al momento non si registrano danni. Il territorio di Troina che ricade nell'aerea della cosiddetta faglia dei Nebrodi, è stato interessato negli ultimi anni da diversi sciami sismici localizzati tuttavia in un territorio più a nord, tra i Comuni di Capizzi, nel Messinese, e Cerami, nell'Ennese.