Regno Unito, donna scopre di avere due uteri: "Guadagno fino a 80mila euro"

Regno Unito, una donna scopre di avere due uteri: "È stato difficile accettarlo, dovevo raccontarlo"

A 16 anni Annie Charlotte scopre di avere due vagine, due uteri e due cervici. Oggi, la donna ha 23 anni, è del Surrey, nell’Inghilterra sud-orientale e racconta come questa sua conformazione le ha dato problemi durante l’adolescenza, mentre oggi è la sua fonte principale di guadagno.

Annie Charlotte si è resa conto di avere qualcosa di unico e ha aperto un profilo OnlyFans nel 2020. La ragazza ha quindi imparato a monetizzare la sua condizione e oggi guadagna fino a 70mila sterline al mese (circa 80mila euro) anche grazie alla sua popolare pagina Instagram.

Annie Charlotte ha rilasciato un’intervista al Mirror, dove racconta di aver scoperto di avere due vagine, due uteri e due cervici, quando si è sottoposta a una visita ginecologica per applicare l’aspirale. All’epoca dei fatti con la ragazza c’era una sua amica che ha cercato di confortarla quando l’infermiera, mentre aveva preparato tutto il materiale per procedere, afferma: “Ha accennato un suono confuso e sorpreso. Mi è stato detto che avere dei figli sarebbe stato molto difficile e avrebbe comportato molte visite in ospedale e alla fine il parto pretermine con taglio cesareo, poiché il feto non avrebbe avuto abbastanza spazio per essere portato a termine. Mi è stato anche detto che ci sarebbe stata la possibilità di più aborti spontanei”.

In medicina la condizione di Annie Charlotte è definita medicina utero didelfo o doppio, implica che ha due cicli mestruali, che attualmente controlla con la contraccezione, e che potrebbe concepire due bambini contemporaneamente in quanto, dice Annie, entrambe le vagine sono 'completamente funzionanti'. "Ma la paura di avere figli o provare a concepire è qualcosa di cui mi preoccupo da molto tempo. Ero una giovane donna. Stavo appena iniziando a interessarmi agli appuntamenti e all’esplorazione delle diverse parti del mio corpo e all’improvviso mi è stato detto che era diverso da quello di tutte le altre", afferma Annie.