Regno Unito, il premier Sunak multato: non indossava cintura di sicurezza

Regno Unito, Sunak non indossava la cintura di sicurezza in auto: multa per il premier

Il premier britannico Rishi Sunak e' stato multato per non aver indossato la cintura di sicurezza in auto mentre dal sedile posteriore girava un video sui social. La polizia del Lancashire, dove e' avvenuto l'episodio, ha dato la notizia senza indicare il nome del capo di Downing Street. Sunak ha riconosciuto di aver commesso "un errore e si e' scusato", ha fatto sapere il suo ufficio, precisando che paghera' la multa ed evitera' il caso in tribunale.

Nel video girato ieri si vedeva il leader conservatore, seduto sul sedile posteriore senza cintura, parlare delle sue politiche per stimolare la crescita durante un viaggio nel Lancashire, nel nord dell'Inghilterra. Subito dopo la diffusione del video, Sunak si e' scusato per "l'errore di valutazione" e il girato e' stato rimosso da Instagram.