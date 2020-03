Regole anti virus? Manco per sogno. Accalcati in partenza da Bari

“Qual è la distanza minima consigliata per evitare il contagio da coronavirus? Date un'occhiata a queste foto che una televisione albanese ha pubblicato oggi per testimoniare il caos nel porto di Bari prima della partenza di due traghetti per l'Albania”. A richiamare l'attenzione sulla gestione dei passeggeri in transito dal porto di Bari è Giancarlo Vincitorio, esponente regionale di Vox Italia. Circa 1,200 persone ieri si sono accalcate per entrare nel terminal passeggeri con la finalità di imbarcarsi sui traghetti dopo la decisione del governo albanese di sospendere tutti i voli di linea e i collegamenti marittimi con l'Italia.

La gestione dei passeggeri è stata molto caotica come confermano le foto e il video della televisione albanese. “Purtroppo è una scena che si ripete da molto ma stupisce – dice Vincitorio - che finanche in questo periodo di misure eccezionali di prevenzione dal coronavirus non si sia provveduto ad adottare almeno le necessarie azioni di distanziamento interpersonale”. “La stessa emittente televisiva – aggiunge Vincitorio – evidenzia che non sarebbero state effettuate le misurazioni della temperatura ai passeggeri in procinto di imbarcarsi. Quanto accaduto nel porto di Bari può essere ritenuto un comportamento coerente con le misure preventive dettate dall'emergenza sanitaria?”.