Renzi, contratto con i servizi segreti d'Israele. I dubbi di Leonardo e Gewiss

Renzi e la trattativa con una società di cybersecurity di Israele. Gli affari con Carrai

Matteo Renzi continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica per quanto sta emergendo dalle carte di Open, vicende di "opportunità" e non questioni prettamente giuridiche. Le società Leonardo e Gewiss - si legge su Il Fatto Quotidiano - hanno dubbi sulla proposta di Carrai di legarsi a società di cybersecurity vicine ad ambienti di Tel Aviv: "Meglio non mettersi con apparati stranieri". Grazie a questa mail emerge la trattativa per stipulare un contratto con una società legata ai servizi segreti d'Israele. Dal dossier della Guardia di finanza emergono le perplessità delle aziende per gli affari proposti dal duo fiorentino, i soggetti in questione erano considerati troppo vicini ai servizi israeliani. I l mondo della cybersecurity italiana era preoccupato dagli affari proposti da Marco Carrai e soprattutto da quei soci israeliani.

In un’occasione - prosegue Il Fatto - a comunicarlo è Leonardo (Finmeccanica), a un passo da un accordo con le società di cybersecurity di Carrai: “Non vogliono interfacciarsi direttamente con una società israeliana – scrive Carrai nell'agosto 2018 – o italiana controllata da società israeliana". Lo stesso timore viene espresso in modo anche più diretto da un altro colosso del settore, Gewiss: "È molto delicato far entrare sui nostri sistemi, in ambito cyber, soggetti legati ad apparati stranieri soprattutto in area ISRL". Il 28 dicembre 2018 Marco Carrai invia all’amico Renzi una mail con un allegato: "Cye intro light.pdf". Si tratta - riporta Il Fatto - di una presentazione dei servizi offerti dalla Cyesec. Il documento, annota la Gdf, “viene mandato al senatore Matteo Renzi, il quale si sarebbe recato in visita in Qatar in data 29.12.2018; circostanza che si desume dal tenore dell'email, avente oggetto: "Domani", inviata da Renzi a Carrai e avente come incipit: "Viaggio Qatar 29 dicembre".