Restate a casa. KeliDeli regala Netflix e Deliveroo Plus ai propri dipendenti

KellyDeli regala Netflix e Deliveroo Plus a tutti i propri dipendenti, in Italia e in Europa. Lo fa per invitarli a restare a casa. L'azienda proprietaria del marchio Sushi Daily e leader nel food retail con oltre 800 chioschi in undici Paesi europei ha intrapreso questa iniziativa per incentivare i suoi 175 dipendenti europei a limitare il contagio da Coronavirus.

In tutte le undici nazioni in cui è presente, Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Portogallo, Danimarca, Finlandia, Belgio e Olanda, KellyDeli rimborserà l’abbonamento alla popolarissima piattaforma streaming; oltre a Netflix l'azienda regalerà anche Deliveroo nella sua versione Plus, il globale servizio di food delivery che permette di ordinare cibo senza spese di consegna presso i ristoranti aderenti, usufruendo di sconti e offerte esclusive.

“La nostra azienda è smart working native e caratterizzata anche da un età media molto bassa, trent’anni. Abbiamo quattro convention europee all’anno di cui due sono già tenute on line con tutti i dipendenti -spiega Silvano Delnegro, ceo di KellyDeli Europe- quindi stiamo affrontando questo momento difficile, già un po’ equipaggiati. I nostri valori aziendali sono basati su un forte senso di comunità ed appartenenza. L’idea di Netflix e Deliveroo Plus è solo un piccolo gesto, per mostrare la nostra preoccupazione che le nostre persone riducano al minimo ogni rischio di contagio e di conseguenza la diffusione del Coronavirus”.

“Quello che stiamo vivendo è un momento di difficoltà senza precedenti”, afferma William Shu, Co-founder e ceo di Deliveroo . “Come Deliveroo abbiamo la responsabilità pubblica di sostenere i ristoranti in questa situazione, aiutare le persone a trovare lavoro e portare cibo ai più deboli. Vedere un'azienda come KellyDeli impegnata positivamente in questo modo è davvero commovente, ma siamo convinti che tutto andrà bene".