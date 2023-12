Ragazza positiva all'alcol test chiama il padre ma è ubriaco anche lui

Rimini, figlia positiva all'alcol test chiama il padre: patente ritirata ad entrambi

Va a prendere la figlia appena multata per guida in stato di ebbrezza, ma anche l'uomo risulta positivo all'alcol test. Succede a Rimini dove la giovane, fermata da una pattuglia della polizia municipale, mentre era alla guida della sua auto, è stata trovata positiva. Ha chiamato il padre, ma anche lui aveva assunto alcol: gli agenti hanno ritirato la patente a entrambi.

L'etilometro

Come riporta il quotidiano Tgcom24, sono state alcune manovre non regolari e un pò irruente del genitore a convincere la polizia di sottoporlo alla prova dell'etilometro. Positivo al pre-test, il papà della giovane si rifiuta di fare la prova ufficiale ed è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. La squadra di Polizia Giudiziaria alla fine ha ritirato la patente a entrambi con 2 sanzioni di tipo penale.

Alla giovane, che aveva un valore compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, oltre al ritiro di patente, sono stati decurtati 10 punti.