Riscaldamento, dal 15 marzo si spengono i caloriferi. Ma la data non è la stessa per tutti

Riscaldamento, dal 15 marzo si spengono i caloriferi

L'avvicinarsi della bella stagione segna il termine dell'uso del riscaldamento nelle case degli italiani, con la disattivazione dei termosifoni e l'apertura delle finestre per accogliere il clima più mite.

In Italia, la regolamentazione del riscaldamento è definita dal DPR numero 412 del 1993, che stabilisce periodi e fasce orarie di attivazione basati sulle zone climatiche del Paese, per ottimizzare i consumi energetici e minimizzare l'impatto ambientale. Nel 2025, le date di spegnimento del riscaldamento variano a seconda della zona climatica, come segue:

Zona A (climi più caldi, come Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle): fino al 15 marzo.

Zona B (comprende città come Reggio Calabria, Crotone, e Palermo): fino al 31 marzo.

Zona C (include Napoli, Bari e Cagliari): fino al 31 marzo.

Zona D (comprende città come Roma, Firenze e Ancona): fino al 15 aprile.

Zona E (con inverni più rigidi, include Milano e Torino): fino al 15 aprile.

Zona F (aree montane come Cuneo e Trento): nessuna limitazione specifica.

Nei condomini con riscaldamento centralizzato, è obbligatorio aderire a queste scadenze. Gli impianti autonomi, invece, offrono ai proprietari la flessibilità di scegliere quando spegnere il riscaldamento in base alle proprie necessità.