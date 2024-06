Riso carnaroli, trovato cadmio oltre il limite. Ecco le marche da evitare

Riso carnaroli, trovato cadmio oltre il limite in tre marche. La classifica delle migliori da comprare, secondo Altroconsumo

L'analisi condotta da Altroconsumo ha gettato una nuova luce sulla sicurezza alimentare in Italia, concentrando l'attenzione sulla qualità del riso Carnaroli, uno dei prodotti base della cucina italiana. Ventuno diverse marche sono state sottoposte a un esame minuzioso, con l'obiettivo di identificare la presenza di inquinanti e valutare l'impatto sulla salute dei consumatori. Tra i risultati più preoccupanti emerge la presenza di cadmio in livelli superiori ai limiti legali in tre marchi ben conosciuti. Scopriamo più a fondo questa tematica e quali implicazioni comporta per la popolazione.

Risultati allarmanti e misure immediate

L'indagine ha portato alla luce che, su venti marche esaminate, quasi tutte si avvicinano ai limiti di legalità per quanto riguarda la presenza di cadmio. Tuttavia, particolare preoccupazione è stata suscitata dalla scoperta che i campioni di tre marche, Conad, Pam e Mondella-MD, hanno effettivamente superato tali limiti. A seguito di questo allarme, Altroconsumo ha chiesto un ritiro immediato dal mercato dei lotti incriminati, richiamando l'attenzione sulla possibile minaccia che questi potrebbero rappresentare per la salute pubblica a lungo termine.

Implicazioni per la salute

Nonostante non vi sia un pericolo imminente per la salute derivante dal consumo immediato di riso con livelli leggermente elevati di cadmio, è importante sottolineare i rischi associati all'esposizione prolungata. Il cadmio può accumularsi nel corpo umano, in particolare nei reni, dove può causare danni significativi. Ciò sottolinea non solo l'importanza della vigilanza immediata, ma anche la necessità di politiche e controlli alimentari più stringenti per prevenire l'accumulo di tali sostanze nel tempo.

La classifica dei migliori riso Carnaroli in vendita secondo Altroconsumo

Nella ricerca delle migliori opzioni di riso Carnaroli sul mercato, sono emerse alcune marche che si distinguono per la loro qualità, prezzo e rapporto qualità-prezzo:

Le Stagioni D’Italia Carnaroli si è posizionata al vertice della classifica con una valutazione eccellente di 80 punti, nfermando la sua qualità superiore rispetto alla concorrenza. Non solo offre un prodotto di alta qualità, ma anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, con un costo medio al kg di 4,15 €.

Il Riso del Vo Carnaroli Classico si è guadagnato un’ottima reputazione con una valutazione di 78 punti, risultando anche il miglior acquisto tra le opzioni disponibili. Nonostante un prezzo medio al kg leggermente più alto di 4,49 €, la sua qualità eccezionale lo rende un investimento valido per gli amanti del riso Carnaroli.

Buona qualità

A seguire, le marche di riso valutate di qualità buona:

Grandi Riso Terra del Riso Carnaroli (punteggio di 70): al kg 4,91 €

Naturasì Carnaroli (punteggio di 68): al kg 6,75 €

Coop Carnaroli (punteggio di 66): al kg 3,70 €

Riso di qualità media:

Esselunga Carnaroli ((punteggio di 64): al kg 3,89 €

Riso Principe Carnaroli (punteggio di 64): al kg 5,46 €

Sorrisi di Spiga Carnaroli (punteggio di 60): al kg 2,79 €

Selex Carnaroli (punteggio di 59): al kg 3,59 €

Carosio (Lidl) Carnaroli (punteggio di 57): al kg 3,64 €

Carrefour Classic Carnaroli (punteggio di 56): al kg 3,36 €

Riso Scotti Carnaroli (punteggio di 55): al kg 5,12 €

Curtiriso Carnaroli – (punteggio di 55): al kg 4,64 €

Riso Scotti Gran Selezione Carnaroli – (punteggio di 52): al kg 5,34 €

Delizie Dal Sole (Eurospin) Carnaroli – (punteggio di 52): al kg 3,29 €

Bassa qualità

I prodotti che sono di qualità bassa secondo il test sono:

Conad Carnaroli (49 punti)

Pam Carnaroli (49 punti)

Mondella (MD) Carnaroli (4o punti)