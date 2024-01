Rimini, rissa al buffet delle colazioni per una pinza da toast "troppo calda"

Si picchiano al buffet delle colazioni per una pinza da toast "troppo calda"

Due imprenditori del settore alberghiero, entrambi ultracinquantenni, si sono ritrovati in un episodio al limite dell'assurdo durante un soggiorno di lavoro presso il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè a Rimini. La situazione è sfociata in una rissa così violenta che ha richiesto l'intervento dei carabinieri per separarli.

I protagonisti di questa bizzarra vicenda sono attualmente coinvolti in un processo a causa dello scontro fisico avvenuto durante il tumultuoso momento. Tutto è iniziato a causa di una pinza per toast lasciata inavvertitamente sulla piastra, la cui temperatura elevata ha causato una dolorosa ustione alla mano di uno degli imprenditori proveniente da Roma. Le testimonianze indicano che l'imprenditore ustionato abbia reagito aggressivamente, attaccando fisicamente il suo "collega", un imprenditore sudafricano nel settore alimentare, colpevole a suo dire di aver abbandonato la pinza sulla piastra rovente.

L'intervento dei carabinieri non ha fermato la disputa, e i due litiganti hanno continuato la disputa a suon di querele. Questa battaglia legale si protrae da oltre quattro anni, e l'ultima udienza presso il Tribunale monocratico di Rimini ha visto l'esame di una parte lesa e la perizia del medico legale. L'udienza è stata successivamente aggiornata al prossimo giugno.