Roma, 17enne uccisa. "Il carrello grondava sangue", fermato un suo coetaneo

Roma, 17enne uccisa. Il sospettato è un giovane dello Sri Lanka

Orrore a Roma nel quartiere Primavalle, trovato un corpo senza vita dentro un carrello della spesa vicino ad un cassonetto della spazzatura. La vittima è una 17enne ed è stata uccisa a coltellate. Il cadavere di Michelle Marie Causo è stato trovato da un passante in via Stefano Borgia avvolto in un sacco nero. Ma le tracce portano fino a via Giuseppe Benedetto Dusmet. A 150 metri di distanza da quei cassonetti abita insieme alla madre un coetaneo della ragazza. Il sospetto degli investigatori - si legge su Repubblica - è che il delitto si sia consumato lì. La perquisizione e l’interrogatorio vanno avanti da tutta la notte. Il ragazzo sospettato è di origini cingalesi, secondo fonti di polizia. Gli investigatori cercano un coltello e si interrogano sul movente. Si parla di una violenta lite all’origine. Uno dei residenti della palazzina in via Dusmet ha detto che sua moglie ha sentito urlare tra le 15,30 e le 16: "Erano urla forti, diversi dagli schiamazzi. Quando sono sceso in strada la polizia aveva già chiuso la strada".

Michelle Marie Causo è stata accoltellata diverse volte. L’assassino - prosegue Repubblica - l’ha ferita al collo, alla schiena, agli arti. Quando l’ha caricata sul carrello della spesa per provare a occultare il cadavere, lei perdeva ancora sangue. A notarlo, con le coperte intrise, è stato un passante. È lo stesso testimone che avrebbe visto un giovane spingerlo fino alla zona del cassonetto. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Gli agenti hanno trovato alcune macchie di sangue che da un portone di un palazzo conducevano fino ad un cassonetto in via Stefano Borgia, una strada del quartiere popolare che si trova nel quadrante periferico a nord ovest nella capitale. Il sospetto è che l'omicidio risalga a molto tempo prima. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, la ragazza avrebbe cercato di difendersi. "Almeno dieci le coltellate".