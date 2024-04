Roma, contro il Bologna piedi "molli": giallorossi non pronti alla vetta

Roma, contro il Bologna gambe e piedi molli. I giallorossi non sono pronti alla vetta, ecco perchè

Il sogno della Roma si è infranto sulle mortadelle bolognesi non nel senso calcistico ma culinario. Eccessivamente gasata dalla vittoria sul Milan -con il relativo raggiungimento delle semifinali- e con il Leverkusen che l’attende e non è più quello dello scorso anno, la Roma ieri ha mostrato gambe e piedi molli e la mente altrove. Ci sta, dopo che la squadra del grande Mourinho si era impallata come una provinciale d’oratorio o quasi costringendo la proprietà all’esonero.

Non è bastato il goal di Azmoun e le tre pappine rimediate pesano eccome sulla groppa di Daniele De Rossi che si era illuso di agguantare il Bologna e farlo fuori dalla Coppa dei Campioni, permettetemi di chiamarla alla vecchia maniera italiana. Thiago Motta è un brasiliano tosto che sta rinverdendo in questo campionato i fasti della mitica Bologna degli anni ’60, quella dello scudetto 1963 – 64 e della Coppa Italia 1969-70. L’attuale Bologna può ricordare proprio quella che batté 2 -0 l’Inter proprio all’Olimpico, in uno spareggio memorabile Motta ha battuto la Roma due volte sia all’andata e al ritorno, cosa che non accadeva da una caterva d’anni. Ma dicevamo della Roma targata DDR che ha sempre vinto tranne che con l’Inter e il Bologna, e cioè con due squadre di vertice ostiche e pungenti.

Queste mette in luce però che la squadra non è ancora pronta al vertice e che DDR deve fare molta attenzione perché perdere due partite importanti è quello che poi fa perdere poi quello a cui si punta, in questo caso la zona Coppa dei Campioni. E qualche magagna sta venendo fuori nell’ordito tattico e strategico della compagine giallorossa. In primis c’era la stanchezza fisica della gara con il Milan, senza dubbio. Ma se una squadra vuole puntare in alto deve poter prendere le contromisure adatte in termini di giocatori di riserva validi. Ed in ogni caso contro le prime quattro: Inter, Milan, Bologna e Juve (un solo incontro) ha rimediato la bellezza di sette sconfitte sette su sette gare. La Roma sconta poi la mancanza di terzini -non diciamo propulsori che sarebbe troppo- ma poi di terzinacci rudi e crudi alla vecchia maniera di quelli che Nereo Rocco chiamava “Gamba o palla” e così ebbe a incitare un suo terzinaccio arcigno del Padova, Scagnellato: «A tuto quel che se movi su l'erba, daghe. Se xe 'l balon, no importa».

Ecco, questo manca certamente alla difesa della Roma e se poi si ferma Dybala la frittata è fatta. Alla fine Motta ha infilzato sia la Roma di Mourinho che quella di De Rossi e non è che le due squadre abbiamo tatticamente molto in comune. Segno che c’ha preso. DDR è tutto passione, era Capitan Futuro, è stato uno dei giocatori più amati della Roma, un trascinatore, un gladiatore, uno che in campo dava tutto per la magica e ha portato questa mentalità anche in campo. Tuttavia deve fare attenzione perché non sempre è una mentalità vincente se non hai i giocatori adatti alla pugna. Qui non ci sono i terzinacci brutali di Nereo Rocco ma piuttosto delicati artisti della pedata che quando incontrano avversari furbi e determinati perdono.