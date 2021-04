Roma, da mercoledì 7 aprile tornano in vigore le zone a traffico limitato, diurne e notturne, del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo.

Nella giornata di martedì il transito sarà ancora consentito anche ai veicoli privi di permesso. La riattivazione della Ztl "è stata stabilita in armonia con il Dpcm varato dal Governo lo scorso 15 marzo ed in vigore fino a domani". Lo riferisce il Campidoglio in una nota.