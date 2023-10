Rottweiler cade dal balcone e ferisce una donna incinta: è grave

Roma, cane precipita dal balcone colpendo 28enne incinta

Un incidente insolito si è verificato in via Frattina 59, nel cuore del centro storico di Roma, non lontano da piazza di Spagna. Un rottweiler di 60kg è caduto accidentalmente dal terzo piano di un edificio, precipitando su una giovane donna incinta di 28 anni che stava facendo shopping con il suo compagno.

La giovane donna, al secondo mese di gravidanza, è stata soccorsa da passanti e commessi dei negozi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del servizio medico d'urgenza (118). È stata poi trasportata al Policlinico Umberto I di Roma, dove è stato confermato che il feto non ha subito danni e il suo battito cardiaco è stabile. Nel frattempo, alcuni presenti hanno cercato di soccorrere anche il cane, ma purtroppo è deceduto sul posto.

Non è ancora chiaro se i proprietari del cane fossero presenti in casa al momento dell'incidente. I carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina stanno conducendo indagini per comprendere meglio la dinamica degli eventi.La padrona del cane, visibilmente sconvolta, ha affermato di non essersi accorta dell'incidente, ipotizzando che l'animale potesse essere caduto mentre inseguiva un gatto nell'appartamento.

Una commessa ha condiviso la sua testimonianza con Adnkronos, riportando: "All'inizio abbiamo sentito un botto forte e abbiamo creduto si trattasse di uno sparo. C'è stato un fuggi fuggi generale, noi ci siamo accovacciati dietro al bancone, convinti che si trattasse di un attentato. Poi abbiamo realizzato che in realtà era accaduto qualcos'altro".

Quest'episodio non è nuovo alla cronaca, l'Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) fa notare che a Torino nel 2018 si è verificato un incidente simile, quando "un gatto di sei chili cadde dall'ottavo piano colpendo un passante". In quell'occasione, l'animale è deceduto, e il passante ha ricevuto una prognosi di 30 giorni a causa di problemi al collo. La proprietaria del gatto fu accusata di lesioni colpose.

L'organizzazione ribadisce che in situazioni simili, il custode dell'animale può essere ritenuto responsabile per la mancata sorveglianza e la gestione inadeguata del proprio animale. Inoltre, se un cane non tenuto adeguatamente causa danni, il custode può essere chiamato a rispondere sia dal punto di vista civile, con richieste di risarcimento dei danni, sia dal punto di vista penale, per lesioni o omicidio colposo.

"In attesa di conoscere i particolari di questa tragica vicenda" l’Oipa ricorda che "chi gestisce un cane ha l’obbligo di custodirlo sempre con attenzione poiché un cane è come un bambino e dunque va controllato per evitare danni a sé e al prossimo".