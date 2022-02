Rovigo, fa uccidere al fidanzatino suo padre. Ragazza condannata a 21 anni

Omicidio Edis Cavazza, condannata a 21 anni la fidanzata del figlio killer

Prima condanna per l'omicidio di Edis Cavazza, ucciso a 45 anni da un colpo di machete il 4 febbraio 2021 a Sant'Apollinare, frazione di Rovigo, in una piccola area attrezzata per camper e roulotte dove viveva con la famiglia. La Corte d'Assise del tribunale di Rovigo ha condannato, senza l'aggravante della premeditazione, la fidanzata del figlio, Annalisa Guarnieri, a 21 anni di reclusione e 300 mila euro di risarcimento a ciascuno dei sei parenti della vittima, che si erano costituiti parte civile. Il figlio di Cavazza, Patrick, all'epoca del delitto aveva 17 anni.

Come racconta il Messaggero, "fu lei a procurarsi i coltelli, poi rivolse una lama contro i famigliari del suo ragazzo, mentre quest'ultimo colpiva mortalmente il padre. Per questo la 27enne Annalisa Guarnieri, di Adria, è stata condannata a 21 anni di reclusione. Concorso in omicidio. Non fu lei a vibrare il fendente che uccise il 45enne Edis Cavazza, il 4 febbraio dello scorso anno, a Sant'Apollinare, alle porte di Rovigo nell'area che ospitava le roulotte della famiglia di origine sinti, ma è stata ritenuta comunque colpevole. A centrare l'uomo con un machete alla clavicola sinistra, provocando un'emorragia letale, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato il suo allora fidanzatino, all'epoca 17enne".

Confermata l'accusa: "secondo gli investigatori non solo sarebbe stata lei a procurarsi due machete, uno dei quali ha colpito a morte Edis Cavazza, comprandoli in una tabaccheria il 26 gennaio, 9 giorni prima del fatto, ma avrebbe anche rafforzato l'intento criminoso del ragazzo spronandolo a reagire alle prevaricazioni del genitore", spiega sempre il Messaggero, "oltre a tenere a bada con una lama i suoi familiari che si trovavano in una delle roulotte, minacciandoli in modo che non intervenissero a dividere padre e figlio, nel momento in cui l'omicidio si è consumato".

