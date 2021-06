Royal Family, Carlo non inaugurerà la statua di Lady Diana: "Troppi ricordi"

Il Principe Carlo non parteciperà all’inaugurazione della statua dedicata alla memoria di Lady Diana, perché, come ha rivelato una persona a lui vicina, non vuole “riaprire vecchie ferite”.

La statua viene inaugurata un corrispondenza con la ricorrenza del 1 luglio, data nella quale Diana avrebbe compiuto 60 anni.

Collocata a Kensington Palace, la statua è stata commissionata dai figli William ed Harry che, secondo quando trapela da ambienti vicini alla Royal Family, supereranno i loro recenti dissidi per l’occasione.

Il Principe Carlo aveva già disertato la celebrazione del 2017, in occasione di quello che sarebbe stato il ventennale dalla tragica scomparsa della moglie nel tunnel dell’Alma a Parigi.

Il monumento a Diana è stato realizzato dallo scultore Ian Rank-Broadley, insieme al garden designer Pip Morrison, per quanto riguarda il verde.

I due giovani esponenti della famiglia Windsor non saranno accompagnati dalle rispettive mogli. Meghan Markle è rimasta negli Stati Uniti per prendersi cura della secondogenita Lilibet Diana. Nemmeno Kate Middleton è prevista nel programma dell’evento, ma già si dice che il marito William mostrerà a lei e ai figli il monumento in una successiva visita riservata.