Royal Family, William contro Meghan: "Quella dannata donna è spietata"

Royal family, lo scontro tra William e Harry nasce dal carattere dispotico, autoritario e forse crudele di Meghan Markle contro i lavoratori di Buckingham Palace

La guerra tra il principe Harry e la moglie Meghan Markel contro la royal family si fa sempre più intensa, come le ultime dichiarazioni che avrebbe rilasciato il primogenito William. L'erede al trono d'Inghilterra è diventato il più accerrimo oppositore del fratello ma soprattutto della moglie, che è stata accusata di bullismo.

Robert Lacey nel suo libro "Battle of Brothers" ha ripercorso le tappe dello scontro tra i due principi. Il diverbio sarebbe infatti nato proprio dal comportamento di Meghan, che si sarebbe dimostrata crudele, viziata e psicologicamente violenta nei confronti dello staff della corte. Nel 2018 il segreteriao alla comunicazioni, Jason Knauf, avrebbe inviato una mail a William in cui dichiarava: “Sono molto preoccupato del fatto che la duchessa sia stata in grado di far andare via due PA dalla famiglia nell’ultimo anno”.

Knauf avrebber definito "totalmente inaccettabile" il comportamento di Meghan, che aveva l'abitudine di "prendere sempre qualcuno di mira". Dopo la mail William chiamò il fratello Harry per capire se le accuse erano vere ma il secondo difese strenuamente la moglie e nemmeno un incontro di persona servì a portare la pace tra i due. Harry infatti pensava che dietro al comportamento della famiglia ci fosse solo un tentativo di diffamazione condito da un troppo velato razzismo. William alla fine si convise che Meghan Markle fosse "ostile" alla famiglia reale e non volle più vedere né lei né il fratello.