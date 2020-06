Rsa, posti letto limitati e costi giornalieri alle stelle. Famiglie nei guai

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, anche se la malattia fa meno paura. Nelle Rsa la situazione è ancora complicata, adesso non più per l'alto numero di contagiati, ma per i nuovi ingressi bloccati. Scoppiano le liste d’attesa, - si legge sul Giornale - famiglie nei guai. Eppure il 40% dei letti è libero dopo i decessi. In base al report dell’Istituto superiore della sanità, solo il 5,3% delle strutture ha la possibilità di isolare i pazienti sospetti Covid, il 30% li può raggruppare in stanze protette. Quindi dare il via alle procedura di accettazione dei nuovi ospiti non è immediato. Tanto che le liste d’attesa, già in sofferenza prima dell’emergenza Covid, stanno scoppiando, soprattutto in Lombardia.

Le misure per la sicurezza si scontrano con le difficoltà delle società di gestione che hanno o stanno mettendo in cassa gli operatori per le difficoltà economiche intervenute per l’emergenza coronavirus. Continuiamo a ricevere mail e telefonate da parte di parenti di persone in lista di attesa, alcune di queste anche in condizioni di assoluta urgenza, perché dalle Rsa ricevono risposte insufficienti e soprattutto non risolutive». Altro punto dolente: le rette (ora tra i 60 e i 70 euro al giorno). Con le misure Covid e la crisi degli istituti potrebbero subire delle variazioni e aumentare, come già avvenuto in alcune strutture dove sono salite a 150 euro al giorno.