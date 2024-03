Salerno, uccide il padre a coltellate e chiama il fratello per avvisarlo

Un 47enne con problemi psichici di Eboli ha ucciso il padre a coltellate al culimine di una lite. L'uomo, reo confesso, ha chiamato il fratello per avvertirlo della tragedia

Ieri sera a Eboli, in provincia di salerno, il 47enne Vincenzo Santimone ha ucciso a coltellate il padre 76enne, gommista in pensione, al culmine di una lite. A confessare il delitto, consumato in un'abitazione del rione della Pace, è stato lo stesso uomo, disoccupato e con problemi psichici, che ora è un stato di fermo. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, coordinati dalla Procura di Salerno.

A dare l'allarme è stato il fratello maggiore del 47enne, a cui si era rivolto l'uomo subito dopo la violenta lite familiare finita in tragedia. Sul luogo del delitto sono intervenuti il medico legale e la squadra rilievi del comando provinciale dei carabinieri di Salerno.