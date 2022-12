Salumi in vaschetta: la classifica delle marche. I migliori da comprare sono..

Salumi in vaschetta: la classifica delle marche. I migliori cinque da comprare sono...

Salumi freschi o salumi in vaschetta? Quali scegliere? Sono alcuni dei dubbi che ogni consumatore si è posto almeno una volta nella vita quando si tratta di fare la spesa. Soprattutto i salumi in vaschetta sono pratici e pronti per essere scartati e messi in un panino. Ci sono delle differenze tra un marchio e l'altro, i fattori che incidono sono: dove sono allevati i suini, come viene lavorata la carne e come viene confezionata.

Nella Guida ai salumi d'Italia 2023 è premiata l'eccellenza della gastronomia italiana

Nella Guida ai Salumi d’Italia 2023 (Maretti Editore, 34 euro, 240 pagine) curata dall'esperto Sabatino Sorrentino, si possono reperire tutte e tante altre informazioni. La guida è nata dieci anni fa cataloga e racconta la salumeria italiana di qualità, appena uscita con la quinta edizione totalmente rinnovata, che è un viaggio tra eccellenze della gastronomia.

La gastronomia in questi ultimi anni è cambiata e nel confezionare la carne ci sono tutta una serie di studi, norme e attenzioni cui la filiera è molto attenta. Soprattutto ormai la parola d’ordine della guida stavolta è sostenibilità. Un prodotto di alta qualità deriva da animali allevati all’aperto, che mangiano cibi naturali (o meglio ancora, biologici), è migliore per la nostra salute oltre che per quella del pianeta.

Ecco quali sono i migliori salumi in vaschetta premiati con i "5 spilli"

Dopo numerose degustazioni alla cieca di circa 400 prodotti (di 52 tipologie diverse), 46 salumi tra DOP, IGP, una selezione di salumi tradizionali con forti legami territoriali, artigianali e rari che ha soprannominato "Ago e Filo" e, per la prima volta con questa edizione, proprio i pre-affettati proposti nella Grande Distribuzione Organizzata e siti e-commerce.

Tra i migliori salumi in vaschetta ci sono: Citterio-Salame di alta gastronomia, Ermes Fontana-Prosciutto di Parma 24 mesi, Salumificio San Carlo Piacentina DOP "I Piacentini" pre-affettati, Villani pre-affettato "I classici"Igp, Rosa dell'Angelo: migliore pre-affettato d'Italia a marchio aziendale.