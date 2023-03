Salute, integratori pericolosi. I 15 che è meglio evitare

Integratori, i più pericolosi

Non tutti gli integratori fanno bene all’organismo. Con l’aiuto di un gruppo di medici indipendenti e di ricercatori esperti di supplementi dietetici e integratori, Consumer Reports identifica da anni e aggiorna l’elenco degli ingredienti di integratori potenzialmente pericolosi.

I rischi includono danni agli organi (principalmente al fegato), cancro e arresto cardiaco. E i benefici non sono di certo tanto buoni da far dimenticare i pericoli. Eppure sono comunemente in vendita.

La gravità di queste minacce, spesso, dipende da fattori come le condizioni mediche preesistenti, la quantità dell’ingrediente preso e il tempo d’assunzione.

I 15 integratori più dannosi per il nostro organismo. Ecco quali sono

Aconite Chiamata anche: aconiti tuber, aconitum, angustifolium, monkshood, radix aconti, wolfsbane Riduce infiammazioni, dolori articolari, gotta Nausea, vomito, paralisi, problemi respiratori e cardiaci, in alcuni casi può essere letale Barba di bosco

Chiamato anche: lichene barbato, beard moss, tree moss, usnea, acido usnico Perdita di peso, antidolorifico Danni epatici Camedrio comune

Chiamato anche: Germander, Teucrium chamaedrys, viscidum Pedita di peso, trattamento della febbre, gotta, problemi di stomaco Danni epatici, epatite, in alcuni casi può essere letale Celidonia

Chiamata anche: chelidonium majus, chelidonii herba Mal di stomaco Danni epatici Chaparral

Chiamata anche: Creosote, greasewood, larrea divaricata, larrea tridentata, larreastat Perdita di peso, aiuta nei trattamenti delle infiammazioni; tratta raffreddori, infezioni, eruzioni cutanee, cancro Problemi renali, danni al fegato, in alcuni casi può essere letale Consolida

Chiamata anche: Blackwort, bruisewort, slippery root, symphytum officinale Allevia tosse, dolori mestruali, problemi di stomaco, dolore al petto; cancro Danni epatici, possibile cancerogeno, in alcuni casi può essere letale Estratto in polvere di green tea Chiamata anche: Camellia sinensis Perdita di peso Vertigini, ronzio nelle orecchie, ridotto assorbimento di ferro; aggrava l’anemia e il glaucoma; eleva la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca; Danni epatici, in alcuni casi può essere letale Kava

Chiamata anche: Ava pepper, kava kava, piper methysticum Riduce l’ansia, aiuta a combattere l’insonnia Danni epatici, aggrava il Parkinson e la depressione, causa problemi alla guida, in alcuni casi può essere letale Lobelia

Chiamata anche: Asthma weed, lobelia inflata, vomit wort, tabacco indiano Aiuta nei problemi respiratori, aiuto per smettere di fumare Nausea, vomito, diarrea, tremori, battito cardiaco accelerato, confusione, convulsioni, ipotermia, coma, in alcuni casi può essere letale Methylsynephrine

Chiamata anche: Oxilofrine, p-hydroxyephedrine, oxyephedrine, 4-HMP Perdita di peso, energetico, aiuta le performance atletiche Aritmie, arresto cardiaco; particolarmente rischiosa se assunta con altri stimolanti Pennyroyal Oil

Chiamato anche: Hedeoma pulegioides, mentha pulegium americana Migliora problemi respiratori, disturbi digestivi Insufficienza renale, danni a fegato, nervi, convulsioni, in alcuni casi può essere letale Polvere di caffeina Chiamata anche: 1,3,7-trimethylxanthine Aumenta l’attenzione, favorisce le prestazioni atletiche, perdita di peso Convulsioni, aritmia cardiaca, arresto cardiaco, in alcuni casi può essere letale; particolarmente pericoloso se combinato con altri stimolanti Riso rosso fermentato

Chiamato anche: Monascus purpureus Abbassa il colesterolo Ldl, previene danni al cuore Danni renali e problemi muscolari, al fegato, perdita di capelli; Insieme alle statine aumenta il rischio di effetti collaterali Tossilaggine comune

Chiamata anche: Coughwort, farfarae folium leaf, foalswort, tussilago farfara Allevia tosse, mal di gola, laringiti, bronchiti, asma Danni epatici, possibile cancerogeno Yohimbe

Chiamato anche: Johimbi, pausinystalia yohimbe, yohimbine, corynanthe johimbi Aumenta la libido, cura le disfunzioni erettili, la depressione, l’obesità Aumenta la pressione sanguigna; provoca tachicardia, mal di testa, convulsioni, problemi al fegato, ai reni, al cuore, attacchi di panico, in alcuni casi può essere letale

I migliori integratori per migliorare l'umore

La depressione è spesso causata da un disturbo biologico dei neurotrasmettitori cerebrali. L’assunzione di un integratore naturale per migliorare l'umore può risolvere il problema delle carenze biologiche, come ad esempio le vitamine, grazie all’apporto di sostanze attive necessarie al corretto funzionamento del cervello.

Doctor’s Best L-Theanine with Suntheanine è un integratore che contiene la L-teanina, un aminoacido unico presente nel tè verde che favorisce il rilassamento, la concentrazione mentale e una sana risposta allo stress. Questa formulazione brevettata contenente “Suntheanine®” ha dimostrato in numerosi studi e test clinici di avere un effetto diretto sul cervello, con la L-teanina dell’integratore che attraversa la barriera emato-encefalica entro 30 minuti dall’ingestione. Questo fenomeno è caratterizzato da un aumento delle onde alfa e da una diminuzione delle onde beta. Inoltre favorisce il rilassamento senza provocare sonnolenza.

Seratolin integratore contiene varie vitamine, minerali, aminoacidi e anche estratti vegetali. Supporta il normale funzionamento del metabolismo energetico e del sistema nervoso. Inoltre, aiuta il corpo a mantenere le capacità cognitive e protegge le cellule dallo stress ossidativo. Uno dei neurotrasmettitori più importanti nella struttura chimica del nostro cervello è la serotonina, nota anche come “l’ormone della felicità “.

L’integratore Vegavero Zafferano è un prodotto vegano di alta qualità che copre un’ampia gamma di nutrienti essenziali, estratti vegetali e altri ingredienti funzionali. Le capsule di Vegavero contengono un estratto altamente concentrato e standardizzato ad almeno il 3,5% di lepticrosalidi (crocina e safranale). Queste preziose sostanze bioattive sono considerate responsabili dei numerosi effetti della pianta. Inoltre, è un prodotto che viene regolarmente testato per verificare l’assenza di contaminazione microbica e di residui di metalli pesanti e alluminio. In particolare, i principi attivi mantengono il corretto equilibrio di dopamina e serotonina, contrastando l’ansia, la depressione e migliorando l’umore.