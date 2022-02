Salvini, mascherine photoshoppate? La risposta del leader leghista

Matteo Salvini, bufera social per le mascherine: "Sono photoshoppate". La risposta via Twitter

Ha destato parecchio stupore un tweet di Matteo Salvini postato ieri 31 gennaio: il leader leghista è ritratto in una foto di gruppo all'interno degli uffici della regione Lombardia, e fin qui non c'è nulla di strano. Il problema, o meglio il dubbio Photoshop, è stato sollevato da alcuni utenti social: "Perché si vedono le labbra in trasparenza?", "C'è qualcosa di molto strano in quelle mascherine".

E, in effetti, a guardare la foto ingrandita, qualche perplessità sorge: dietro le mascherine anti-Covid, infatti, sembrano intravedersi le labbra di chi le indossa, quasi su ogni persona ritratta nella foto. Secondo i detrattori, si trattava di un camuffamento: le mascherine sarebbero state photoshoppate, cioè aggiunte digitalmente in postproduzione a foto già scattata, per ovviare al fatto che al momento del ritratto non tutti la indossassero veramente.

Le polemiche sono divampate sui social, fino a che a intervenire sulla questione è stato lo stesso Matteo Salvini, con un secondo tweet in cui ha pubblicato la foto originale con la seguente didascalia: "Errata corrige. Qui la foto originale senza il filtro nitidezza che ha fatto apparire dei volti sulle mascherine dei presenti". E poi la frecciatina finale: "Al lavoro". Mistero risolto.