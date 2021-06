Saman Abbas, primi riscontri in una serra: i cani fiutano un punto preciso

Saman Abbas scomparsa, scavi e ricerche senza sosta. Primi riscontri: i cani molecolari individuano un punto preciso in una serra

Proseguono senza sosta le ricerche del corpo della 18enne pachistana scomparsa da quasi due mesi da Novellara, nella Bassa Reggiana, che secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato islamico e per l'amore "sbagliato" verso un ragazzo che i parenti non approvavano. Nelle ricerche è impiegato anche un bobcat, entrato in azione in mattinata su un'area specifica, vicina alla serra 4b dell'area agricola di Novellara, dove lavorava la famiglia di Saman, la settima partendo dall'abitazione della famiglia Abbas.

L'elettrometro avrebbe dato riscontri in quell'area ben definita. E nello stesso punto anche i cani molecolari avrebbero segnalato la presenza di qualcosa. Quindi sotto il coordinamento dei carabinieri di Novellara si è cominciato a scavare con il bobcat.

Il fratello 16enne di Saman, sentito in udienza il 18 giugno, pochi giorni fa aveva indicato un’area delimitata ai magistrati in cui lo zio killer l'avrebbe seppellita, indagato insieme ai due cugini, ai genitori e alle due zie, per omicidio premeditato, occultamento di cadavere e sequestro di persona.

Si attendono intanto gli esiti degli accertamenti previsti in questi giorni, con la nomina di uno specifico consulente tecnico, sullo smartphone di Ikram Ijaz, uno dei due cugini indagati e unico arrestato della vicenda, attualmente in carcere a Reggio Emilia dopo essere stato estradato dalla Francia il 9 giugno scorso.