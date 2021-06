Saman, il fratello in tribunale conferma: "E' stata uccisa dallo zio Danish"

Saman Abbas, incidente probatorio per fissare la testimonianza del fratello minorenne. In Aula conferma: "Uccisa dallo zio Danish"

Nella mattinata di oggi 18 giugno presso il Tribunale di Reggio Emilia l'udienza del fratello 16enne di Saman, la ragazza pachistana scomparsa lo scorso 30 aprile da Novellara, dopo aver detto no a un matrimonio islamico in patria voluto dalla famiglia. L’audizione, davanti al gip, è finalizzata a cristalizzare le dichiarazioni del minore che è considerato un testimone chive affidabile dalla procura. Per gli inquirenti la 18enne pachistana è stata uccisa e il corpo sotterrato. Gli indagati per omicidio sono 5, i genitori, lo zio e due cugini di cui uno arrestato ed estradato in Italia dalla Francia.

Il fratello di Saman, precedentemente, aveva riferito agli inquirenti che era stato lo zio, Danish Hasnain, a uccidere la sorella strangolandola. Il minore affidato a una struttura protetta per il pericolo di ritorsioni, dalla quale ha tentato di fuggire qualche giorno fa, in udienza ha confermato che l'esecutore materiale del delitto sarebbe lo zio Danish. L'audizione protetta davanti al gip è durata poco più di due ore.