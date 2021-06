Saman, il padre ai genitori del fidanzato: “Se non la lascia vi sterminiamo"

Saman Abbas, il racconto sconcertante del fidanzato. Le minacce del padre ai genitori perché lasciasse la 18enne pachistana. "Sterminiamo tutta la famiglia se non la lascia"

Il racconto dettagliato del fidanzato, il 21enne di origini pachistane nato e cresciuto in Italia, è andato in onda nella puntata di ieri 16 giugno a Chi l'ha visto, con le minacce che lui e la sua famiglia hanno dovuto subire da parte del padre di Saman, e anche della moglie Nazia, denunciate lo scorso febbraio dal ragazzo ai carabinieri. "Se tuo figlio non lascia Saman sterminiamo tutta la famiglia" aveva detto il padre di Saman presentandosi a casa dei genitori. Shabbar Abbas (45 anni) non è ancora rientrato in Italia il 10 giugno, come aveva dichiarato al Resto del Carlino, quando affermava anche di essere in comunicazione con la figlia, "viva e in Belgio". “Anche la mamma mi ha minacciato, dicendomi che se lasciavo la figlia avrebbero smesso di minacciarmi, ma solo in quel caso" ha aggiunto il ragazzo. Nel corso della puntata Federica Sciarelli riproduce anche l'audio originale di Saman al fidanzato in cui diceva di aver sentito dire ai genitori "uccidiamola". "L'ho sentito dire con le mie orecchie. Lo zio ha mandato un messaggio su whatsapp a mia madre, diceva "questa può fare cose strane, o scappare un'altra volta. E' l'unica soluzione". Nelle ultime ore, inoltre, si apprende dalla Gazzetta di Reggio di un tentativo di fuga da parte del fratello di Saman, dalla comunità in cui è stato collocato a a Reggio Emilia, in attesa dell'udienza. E' per domani 18 giugno fissato l'incidente probatorio in cui sarà sentito dal giudice sulla testimonianza di come si sarebbero svolti i fatti, già resa a carabinieri e procura.