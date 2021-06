Saman, si allarga il cerchio degli indagati: due zie della 18enne all'estero

Saman Abbas, indagate le zie della 18enne pachistana scomparsa ormai da quasi due mesi. La Procura di Reggio Emilia ha ottenuto un ordine europeo di indagine che porterebbe a 7 il numero degli iscritti nel fascicolo

La 18enne d'origine pachistana sparita da Novellara, nella Bassa Reggiana, secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio islamico combinato dai genitori e per essersi fidanzata col pachistano 'sbagliato', un 21enne nato e cresciuto in Italia, conosciuto online. Le nuove indagate dalla Procura di Reggio Emilia si aggiungerebbero ai cinque già nel fascicolo, per omicidio premeditato, occultamento di cadavere e sequestro di persona, di cui è titolare la pm Laura Galli e con la supervisione del procuratore capo reggente Isabella Chiesi.

Si tratterebbe di una zia che vive nel Regno Unito, la quale il primo maggio, all'indomani della data del presunto delitto, ha inviato un messaggio audio su whatsapp al fratello minorenne di Saman Abbas, da un'utenza inglese, intimandogli di non raccontare nulla. Un'altra zia invece dalla Francia, avrebbe fatto analoghe pressioni al 16enne, dandogli istruzioni su come comportarsi. Le indagini sulle due donne potrebbero focalizzarsi anche sull'acquisizione del telefonino.

Altri accertamenti verranno fatti, con la nomina di un consulente tecnico ad hoc nei prossimi giorni come riporta Reggionline, anche sullo smartphone di uno dei cugini, Ikram Ijaz, unico arrestato della vicenda e ora in carcere a Reggio Emilia dopo essere stato estradato dalla Francia il 9 giugno scorso a Ventimiglia.

L'obiettivo è avere indicazioni precise sul luogo in cui è stato occultato il cadavere di Saman. Il cugino 28enne però finora si è sempre detto "estraneo ai fatti", come ribadito all'interrogatorio di garanzia il 12 giugno scorso. Ma si pensa conosca esattamente dove sia stato nascosto il corpo dato che il 29 aprile era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza posizionate fuori dalla cascina agricola di Novellara dove lavorava insieme alla famiglia Abbas, mentre si dirigeva nei campi a scavare presumibilmente la fossa dove seppellirla. Nel filmato appariva insieme allo zio (killer) Danish Hasnain, 33 anni, (a confermarlo esecutore materiale dell'omicidio anche il fratello di Saman durante l'incidente probatorio) e l'altro cugino 35enne Nomanhulaq Nomanhulaq, entrambi latitanti in Europa e irreperibili pure dai loro avvocati.

Indagati e anche loro ricercati, i genitori di Saman, Shabbar Abbas, 47 anni e Nazia Shaheen, 46 anni, fuggiti in Pakistan il primo maggio con un biglietto aereo di sola andata - come dimostrano le liste d'imbarco e il filmato di Malpensa, che li ritrae in partenza verso Lahore, a due ore di auto da Gujarwala, il villaggio rurale del Punjab di cui sono originari. Al momento non è ancora perfezionato l'iter della rogatoria internazionale utile ad attivare le autorità giudiziarie pachistane.

Intanto il cinquantaduesimo giorno di ricerche di ieri, 22 giugno, non ha portato a nessun risultato. I carabinieri continuano a scandagliare attorno alle serre dell'azienda dove si presume essere stata sepolta, attraverso l'elettromagnetometro. Oggi tornano in azione i cani molecolari, mentre un summit tecnico si svolgerà in Procura tra magistrati e inquirenti per fare il punto su indagini e ricerche.