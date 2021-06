Saman Abbas, il fidanzato segreto e le minacce di morte del padre

Saman Abbas aveva un fidanzato segreto, un 21enne di origini pachistane nato e cresciuto in Italia. Il padre della 18enne lo aveva minacciato di morte.

Questa è una delle ultime rivelazioni sul caso della 18enne pachistana scomparsa ormai da più di un mese, della quale da settimane si sta cercando il corpo, mentre nel registro degli indagati sono iscritti 6 familiari. Anche il fratello 16enne è indagato dalla Procura di Reggio Emilia. Saman Abbas aveva conosciuto il 21enne online. Il ragazzo è stato ascoltato dai carabinieri. E' emerso che quando il padre di Saman, che di recente ha dichiarato di ritenere che la figlia si trovi in Belgio, venne a sapere della relazione lo minacciò di morte, forse non personalmente, si apprende, ma tramite la figlia. La relazione iniziò a novembre 2020. Le confessioni del fidanzato sembrano rafforzare una volta di più la pista dell'omicidio, aggiungendosi al recente video di un funerale in Pakistan condiviso, e poi rimosso, su facebook proprio dal padre di Saman, che appena dopo la scomparsa della ragazza è tornato nel paese d'origine con il resto della famiglia.