Saman Abbas, il fratello conferma l'omicidio. Emerge il video di un funerale

"Saman Abbas consegnata allo zio e uccisa": si attende la testimonianza del fratello 16enne.

Saman Abbas sarebbe stata uccisa dallo zio 33enne Danish Hasnain dopo essere stata consegnata dai genitori Shabar Abbas e Nazia Shaheen. Tutti indagati per omicidio e occultamento di cadavere, insieme ai due cugini. Gli inquirenti sono in attesa dell'audizione protetta del fratello, minorenne, che potrebbe fornire elementi importanti alle indagini. Continuano intanto le ricerche del corpo della 18enne pachistana scomparsa da più di un mese a Novellara, nella Bassa Reggiana. La testimonianza del ragazzo potrebbe risultare decisiva, avendo già confermato, da quanto si apprende - spiega il Fatto -, che la sorella è stata uccisa “per non aver accettato il matrimonio forzato con un cugino in Pakistan”. Il 16enne ora si trova in una comunità protetta nel Bolognese, sottoposto a divieto d’espatrio.

Intanto nella puntata di ieri sera, 2 giugno, di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3, è emersa una diretta che il padre di Saman ha pubblicato su facebook il 4 maggio, due giorni dopo il suo arrivo in Pakistan, e rimosso poco dopo. Nel video si vede un funerale in corso, persone che pregano, e un telo poggiato su un tavolo. Solitamente è quello usato per coprire il corpo del defunto. Ma qui il defunto non c'è. E gli uomini a un certo punto si colpiscono da soli. Rituale con il quale si chiede perdono, spiegano nel programma. Molti gli interrogativi. Rimane un mistero l'assenza della salma dal feretro e il significato del filmato, così come la richiesta stessa di perdono. Era il funerale di Saman? Ci doveva essere il suo corpo sotto il telo bordeaux? E perché la condivisione da parte del padre su facebook? Forse perché voleva dimostrare alla sua comunità di avere punito la figlia 'rea' di essersi ribellata alle nozze ordinatele dalla famiglia?