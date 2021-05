Saman Abbas scomparsa da quasi un mese da Reggio Emilia. Ipotesi omicidio

Saman Abbas è scomparsa da più di un mese in provincia di Reggio Emilia. In passato aveva denunciato i genitori per costrizione al matrimonio ed era stata trasferita in una struttura protetta.

Ma dov'è adesso Saman Abbas rimane un mistero. La 18enne pachistana si era opposta a un matrimonio combinato con il cugino connazionale a cui voleva costringerla la famiglia. E dopo la denuncia ai genitori, marito e moglie di 43 e 46 anni, era stata allontanata in una struttura esterna dai servizi sociali del Comune. Gli inquirenti mantengono il riserbo ma s'indaga per omicidio e sembra che vi siano già alcuni indagati tra i membri della famiglia di Saman. Le indagini sono seguite dai carabinieri del comando provinciale reggiano, coordinati dalla Procura. Secondo fonti vicine alla famiglia la ragazza si sarebbe allontanata di volontà sua per raggiungere la casa di parenti o amici, dove sarebbe ospite adesso. Ma ad insospettire è stato il repentino recente rientro dei genitori in Pakistan. Si apprende che avrebbero lasciato la casa di via Colombo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, insieme al fratello, per raggiungere in Pakistan una zia con problemi di salute.

Dagli accertamenti fatti anche con gli aeroporti risulta che Saman non era con loro. A destare allarme era stata la mancanza di una denuncia della scomparsa oltre all'allontanamento dei familiari. I carabinieri a inizio maggio si erano presentati presso l'abitazione per consegnarle una notifica della Procura di Reggio Emilia, ma non hanno trovato nessuno. Nei giorni scorsi l’abitazione annessa all’azienda dove lavora il capofamiglia è stata posta sotto sequestro, e i carabinieri hanno svolto accertamenti con il nucleo cinofilo e i cani molecolari. Intanto le ricerche continuano anche nelle province dell'Emilia e non si escludono eventuali rogatorie internazionali.