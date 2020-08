L'uomo ucciso a Sanremo sarebbe stato massacrato di botte. Lo conferma la polizia che contestualmente rettifica quanto aveva reso noto in precedenza: il cadavere infatti non e' stato trovato alla base delle scale del condominio, come la polizia aveva rivelato nell'immediatezza del ritrovamento, ma nell'appartamento dell'uomo la cui identita', al momento, non viene confermata.