Santanché: "Borse false? Denuncio la Pascale, grazie a Dio ho trovato la fattura"

Santanché denuncia Pascale per l'accusa sulle borse false. "Accuse ridicole..."

Daniela Santanché si prepara a tornare in Tribunale, ma questa volta non c'entrano i suoi guai per la vicenda Visibilia, la ministra del Turismo infatti è pronta a fare causa a Francesca Pascale per l'accusa sulle presunte borse false donate. "Denunciata la Pascale? Assolutamente. Grazie a Dio - spiega Santanchè e lo riporta Il Corriere della Sera - abbiamo trovato anche la fattura, ci vediamo in Tribunale e così metteremo fine a questa cosa. Vicenda, ha aggiunto, che "trovo un po' imbarazzante e anche un po' ridicola, anche perché io non mi vergogno delle borse di Hermès, qualcuno si vergogna della Tesla. Magari mi compro pure una Tesla", ha ironizzato, facendo riferimento alla Tesla X, boicottata dalla sinistra, ma acquistata dalla parlamentare di Alleanza verdi sinistra Elisabetta Piccolotti, sposata con Nicola Fratoianni.

Santanchè - prosegue Il Corriere - aveva richiamato la vicenda nel suo discorso in Parlamento quando si è difesa dalla mozione di sfiducia, poi respinta: "Tacco 12, borse e vestiti. Rappresento plasticamente tutto ciò che detestate". Il caso delle borse della Santanchè è esploso un mese fa. Sul Fatto quotidiano era stato raccontato che alcune delle borse di lusso appartenute alla ministra non sarebbero state acquistate nei negozi dei marchi di moda, ma presso contraffattori, e che una di queste in particolare sarebbe stata regalata a Francesca Pascale: l’ex di Berlusconi si sarebbe accorta del "tarocco" soltanto perché, portando la borsa, una Kelly, ad aggiustare da Hermès, le avrebbero fatto notare che non si trattava di una borsa originale.