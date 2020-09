Sardegna, morte sospetta di una modella. Corpo trovato vicino alla base Nato

E' avvolto nel mistero il ritrovamento del corpo totalmente nudo di una modella, vicino agli scogli di Teulada in Sardegna, proprio nei pressi della base Nato. Galina Fedorova, russa di 35 anni, - si legge sul Corriere della Sera - è annegata due giorni fa e si sa solo che era in barca con un fotografo. Fino a quando la perizia, chiesta dalla Procura di Cagliari, non darà una risposta sarà «giallo» sulla gita in gommone con conclusione tragica nelle acque prospicienti la base militare, una delle più importanti nello scacchiere mediterraneo della Nato.

L’Isola Rossa è infatti proprio di fronte al poligono interforze nel quale in inverno e primavera si simulano azioni di guerra fra contingenti degli stati dell’Alleanza Atlantica, con impiego di mezzi da sbarco, anfibi e carri armati e incursioni aeree. E fra l’isolotto e il porticciolo - prosegue il Corriere - era ancorato il gommone noleggiato a Chia — così ha sostenuto il fotografo — quando si è sfilato dall’ormeggio ed è andato alla deriva, proprio mentre i due facevano il bagno a poche decine di metri. Spinto dalla corrente, il natante si è rapidamente allontanato. Tavarov, 44 anni, ha cercato inutilmente di raggiungerlo; esausto, è stato soccorso dopo un’ora da un’imbarcazione, che ha dato l’allarme alla Guardia costiera. Un elicottero ha avvistato il corpo dell’indossatrice, raccolto poi da una motovedetta.

C’è un ultimo mistero: l’uso di un drone — ora sotto sequestro — per le riprese fotografiche, inusuale per un servizio destinato a rotocalchi diffusi nel Paesi dell’Est europeo e invece normale per riprese panoramiche dall’alto.