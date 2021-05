Sasha Johnson, attivista di Black Lives Matter, colpita in testa da uno sparo

Sasha Johnson, leader britannica del movimento Black Lives Matter, è ricoverata in terapia intensiva a Londra, dopo aver ricevuto uno sparo in testa.

L'attivista, che ha 27 anni e due figli, lo scorso ottobre ha fondato il partito “Taking the Initiative”, il quale si propone di essere “il primo partito britannico guidato da neri”.



L’assalto si è verificato intorno alle tre del mattino di domenica, mentre la vittima si trova nel quartiere londinese di Peckham per un raduno politico, ma non è ancora chiaro se la sua militanza sia in qualche modo legata a quanto accaduto.

Anzi, la sua amica Imarn Ayton ha dichiarato alla BBC: “A mio modo di vedere, quanto è successo ha più a che vedere con la rivalità tra bande che con la politica”.

Sasha Johnson è stata operata di urgenza, ma le sue condizioni rimangono critiche. La polizia londinese ha chiesto a chiunque fosse in possesso di elementi utili di prendere contatto con gli inquirenti.