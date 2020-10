Scandalo Vaticano, arrestata Cecilia Marogna. In manette la dama di Becciu

Clamorosa svolta nelle indagini sullo scandalo Vaticano, arrestata Cecilia Marogna. La dama di Becciu è finita in manette per peculato. La Guardia di Finanza ha eseguito il fermo nella tarda serata di ieri, su ordine di cattura internazionale, emesso dagli inquirenti vaticani che ora faranno partire le procedure di estradizione. Non hanno convinto - si legge sul Corriere della Sera - le spiegazioni fornite dall’ex numero due della segreteria di Stato vaticana sulla destinazione di quei fondi accantonati per i poveri e invece andati a rimpolpare il bilancio della Logsic, costituita a Lubiana il 19 dicembre 2018 con un capitale versato di 7.500 euro. Sembra che tutto fosse finto, o quasi.

Le missioni umanitarie - prosegue il Corriere - in Asia e in Africa, la rete parallela a supporto della diplomazia vaticana, le mediazioni per risolvere le crisi internazionali e l’attività antiterroristica a tutela delle Nunziature vantata dalla sua società slovena. Di vero ci sarebbero solo quei superbonifici per mezzo milione di euro messi a sua disposizione dal cardinale Angelo Becciu. Più le borse di Prada, le scarpe firmate, gli accessori glamour e la poltrona Frau.