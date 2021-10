Schilirò sospesa, la vicequestore no green pass era scesa in piazza a Roma

Schilirò sospesa, la vicequestore no green pass aveva parlato sul palco durante la manifestazione contro la tessera verde a San Giovanni a Roma

Oggi è stato notificato il provvedimento di sospensione alla vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei no green pass in piazza San Giovanni, a Roma. "Dichiarazioni gravissime" aveva dichiarato Lamorgese, la minstra dell'Interno dopo le affermazioni di Schilirò alla manifestazione. "Sto seguendo la vicenda con il capo della polizia Giannini", aveva aggiunto il ministro, "affinché vengano accertate con assoluta celerità le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamnete rilevante a carico dell'interessata". In San Giovanni la vice questore in un passaggio del suo intervento aveva detto: "Sono qui per dissentire con il lasciapassare verde che è assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione. Nessun diritto può essere subordinato a un certificato verde".

