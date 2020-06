Scontro fra Meluzzi e Manfuso: "Ci estinguiamo se non ci baciamo". VIDEO

Durante una scoppiettante puntata, in cui il fuori onda di Paolo Del Debbio “non mi rompete i coglioni” diventa trend topic della serata, Alessandro Meluzzi e Sara Manfuso si punzecchiano a più non posso. Il medico, che sostiene non solo l’inutilità ma i danni provocati dai presidi medici (mascherina inclusa) consigliati dall’OMS a livello fisico e sociale chiede alla Manfuso: “ma chi bacerebbe con lo scafandro?”, “ho la fila di quelli che mi bacerebbero anche con” risponde Sara Manfuso e in effetti lo dimostrano anche i social che si sono scatenati a suon di “ti scoperei anche con lo scafandro”. Ma il pezzo forte è quando lei lo provoca con “magari, a qualcuno piace proprio così”, preso in contropiede Meluzzi bolla il tutto con un “fetish” sotto lo sguardo divertito di Del Debbio e dei suoi ospiti.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO