Scuole, Azzolina: governo unito per riaprirle il 7 gennaio

Per la scuola "il governo è molto unito sul fatto di riaprire il 7 gennaio". Lo ha assicurato la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina intervenendo a "Mezz'ora in più" su Raitre. "Il governo è convinto che si possano riaprire le scuole - ha sottolineato Azzolina - tutti i ministri coinvolti sono uniti e compatti sul fatto che il 7 si debba tornare a scuola". È "molto realistico", secondo la ministra, che il 7 gennaio possano riaprire anche le scuole superiori. "Erano aperte anche a settembre - ha aggiunto Azzolina - e non possiamo perdere nemmeno un'ora, non importa se è un giovedì".