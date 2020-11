Sean Connery, la rivelazione choc della moglie: “E’ morto…

Sean Connery: la moglie, "soffriva di demenza; è morto in pace"

L'attore scozzese Sean Connery, deceduto ieri all'età di 90 anni, soffriva di demenza. Lo ha rivelato la moglie Micheline Roquebrune al The Mail on Sunday. "E' morto in pace, nel sonno ed era molto tranquillo. Sono stata con lui tutto il tempo e si è semplicemente spento. Era ciò che voleva", ha raccontato la francese con cui Connery si era sposato per la seconda volta nel 1975. "Soffriva di demenza e ha avuto un effetto negativo su di lui", ha rivelato. "Era meraviglioso e abbiamo avuto una vita meravigliosa insieme", ha confidato Roquebrune. "Sarà molto difficile senza di lui, lo so. Ma non poteva andare avanti per sempre e lui se n'è andato pacificamente", ha aggiunto.

Sean Connery, il saluto privato alle Bahamas

Il leggendario attore scozzese Sean Connery, primo e per tanti "il migliore James Bond di tutti i tempi", è morto all'età di 90 anni: l'artista britannico è deceduto nella notte circondato dai suoi cari alle Bahamas. La famiglia organizzerà una cerimonia privata per salutarlo e poi un tributo in sua memoria "quando il coronavirus sarà finito". Dell'attore, non si avevano notizie da tempo: si era ritirato dalla vita pubblica per trascorrere gli ultimi anni con la moglie, la francese Michele Roquebrune, alle Bahamas. Nato Edimburgo, nel 1930, era stato uno dei volti più riconoscibili sul grande schermo poiché negli anni '60 e '70 aveva interpretato per sei volte l'agente segreto più famoso della storia. Quel ruolo e il magnetismo da canaglia con cui lo interpretava, lo avevano spinto ad essere uno degli uomini più desiderati del pianeta, battezzato "l'uomo più sexy del mondo" dalla rivista People, una delle grandi icone della mascolinità nella seconda metà del XX secolo.

Sean Connery, i suoi ultimi anni di vita

Figlio di un camionista e di una donna delle pulizie, Connery, che aveva festeggiato il suo 90esimo compleanno ad agosto, si era ritirato dalla recitazione nel 2006 e dalla vita pubblica nel 2011. E aveva trascorso i suoi ultimi anni diviso proprio tra le sue residenze, oltrechè alle Bahamas, in Spagna meridionale e negli Stati Uniti. Ma negli ultimi anni, con l'avanzare dell'età, aveva rallentato gli spostamenti. Anche quando la giustizia spagnola lo aveva convocato a testimoniare nell'ambito di un'indagine scaturita attorno a un progetto urbanistico sui terreni di una delle sue vecchie proprietà nella città andalusa di Marbella, Sean Connery non si erta mosso. "Non stava bene da tempo", ha raccontato suo figlio, Jason Connery. Appassionato sostenitore della causa dell'indipendenza scozzese e fondatore di una ong in patria per aiutare i bambini più svantaggiati, Connery si era stabilito da molti anni nel paradiso fiscale delle Bahamas, dove gli piaceva giocare a golf. "Ovunque sia, spero che ci sia un campo da golf", gli ha reso omaggio Daniel Craig, protagonista degli ultimi cinque film della saga che aveva reso celebre Sean Connery.