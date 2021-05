Selvaggia Lucarelli ad Affari: "Violenza su Corona? Lo denuncio per calunnia"

Selvaggia Lucarelli denuncia Fabrizio Corona per diffamazione. Lui in tribunale la accusa di violenza sessuale per un bacio non consensuale e lei annuncia una nuova denuncia nei suoi confronti, questa volta per calunnia.

Una vicenda a dir poco intricata, che va spiegata con calma.

L'inizio risale al 2018, quando Fabrizio Corona parla di Selvaggia Lucarelli sia su Instagram che ospite di Massimo Giletti a "Non è l'arena". E, tra l'altro, dice: "Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do", spingendo la giornalista a denunciarlo per diffamazione.



Ieri, mercoledì 5 maggio, entrambe le parti sono state ascoltate dal tribunale di Milano. Un'udienza turbolenta, nella quale Corona prima è stato ripreso per il mancato utilizzo della mascherina e poi ha riservato un autentico colpo di scena.

Rispondendo all'accusa di aver delegittimato con frasi sessiste la professionalità di Lucarelli, che ha smentito di aver mai avuto rapporti confidenziali con lui, Corona ha sorpresa ha accusato la controparte di avergli usato violenza.

Secondo la sua versione, il bacio datogli durante la trasmissione "Celebrity Now", in onda su Sky nel 2010, sarebbe stato senza il suo consenso. Un concetto ribadito anche dal suo avvocato, che ha incalzato Lucarelli chiedendole se il suo assistito fosse consenziente.



Selvaggia Lucarelli ha spiegato che quel bacio "a stampo" era una gag preparata con gli autori del programma e concordata con Corona, una circostanza che la giornalista si è detta pronta a dimostrare attraverso il video del programma "da cui si evince che gli chiedo anche il permesso e che lui me lo concede, video che allegherò alla denuncia". A fronte di un'accusa così grave, fatta all'interno di un tribunale, ci sarà infatti una nuova azione della giornalista nei confronti di Corona.



Commentando l'episodio con affaritaliani.it, Selvaggia Lucarelli aggiunge: "Certo, come no, violenza! Ora anche Amadeus denuncerà Fiorello per il bacio a Sanremo. Le sue affermazioni, che saranno oggetto di una mia denuncia per calunnia, dimostrano in maniera inequivocabile che questa persona non impara nulla dal suo passato e continua a creare problemi al prossimo".