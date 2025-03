Sequestrata perché ama un trans, "colpita con una mazza dai miei e costretta a vedere uno psicologo"

Ercolano, il dramma della ragazza sequestrata e picchiata dai suoi perché ama un trans

Continua a tenere banco la drammatica vicenda della ragazza 19enne di Ercolano (Napoli), sequestrata e picchiata dai genitori perché ama un trans. I carabinieri sono riusciti a liberarla e ora sua madre e suo padre sono agli arresti domiciliari per quello che hanno fatto passare alla figlia. "Sono stati mesi molto difficili. È stato tremendo - si sfoga la ragazza a La Repubblica - quando mia madre mi ha colpito con quella mazza. Vorrei solo cercare di allontanare quel momento dalla mia mente. La 19enne ha sofferto molto e adesso desidera solo voltare pagina. Sogna una vita "insieme al mio compagno", il ragazzo, nato di sesso femminile ma in procinto di completare il percorso di transizione e diventare maschio.

Quando i militari sono entrati in casa, hanno trovato la diciannovenne che piangeva abbracciata alla nonna materna. "Ho paura, voglio scappare da tutto questo", ha detto la ragazza, che ha poi messo a verbale le vessazioni subite. "Adesso ti faccio capire cosa è la sofferenza", la minacciava la madre. La ragazza è stata anche costretta a vedere un psicologo. E quando ha detto di essere pronta a farla finita, piuttosto che vivere come un ostaggio in casa, sua madre le ha risposto gelida: "Così vengo a piangere al cimitero".

"Io - prosegue la ragazza a La Repubblica - non potevo uscire neppure per un caffè. È stata come una di quelle punizioni che si impartiscono alle ragazzine perché non hanno fatto i compiti e per una settimana non possono uscire. Ma io ho quasi vent’anni. Poi le acque sembravano essersi calmate, non so se per finzione o meno. Il mio ragazzo era anche venuto a casa. Ultimamente invece l’astio dei miei genitori si era riacceso e siamo arrivati poi a tutto questo".