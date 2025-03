Morte Gallo, analisi dei cibi dell'ultimo suo pasto per escludere l'avvelenamento

Equalize, tutto quello che non torna sulla morte improvvisa di Gallo

Carmine Gallo, l'ex poliziotto indagato e ai domiciliari per la vicenda dei presunti dossieraggi legati alla società di spionaggio Equalize di Milano, è stato trovato morto in seguito a un malore domenica mattina a casa sua. Oltre a lui, per questa misteriosa vicenda di spie, sono stati iscritti nel registro anche l’hacker Samuele Calamucci e il manager Enrico Pazzali. Ma il decesso improvviso di Gallo ha suscitato dubbi e gli inquirenti non vogliono escludere nessuna pista, per questo i carabinieri - in base a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - sarebbero tornati nella sua casa e avrebbero sequestrato del cibo, per poter escludere l'ipotesi di avvelenamento. I militari hanno portato via il barattolo di yogurt pieno e cioè la confezione che solitamente si stacca e si ripone in frigorifero. E poi la confezione vuota e alcune sottilette.

Oltre a questo, si legge nel verbale dei carabinieri di Garbagnate Milanese, anche una vaschetta vuota di prosciutto, una bottiglia di birra vuota, una confezione di pancarré oltre a sei confezioni di medicinali vari. Sulla morte di Gallo per infarto - prosegue Il Fatto - non sembrano esserci dubbi, ma la causa non è stata chiarita e tra le ipotesi valutate dalla nuova indagine della Procura di Milano, c'è anche quella che possa essere stato avvelenato. Altrimenti non si spiegano i cibi e i farmaci sequestrati dalla scientifica che domenica è rimasta per ore nella casa della famiglia Gallo.

A supporto dell’ipotesi le domande fatte alla moglie sui delivery ordinati di recente. Un dato, quello dell'avvelenamento, che se sarà confermato potrebbe aprire ben altri scenari, forse residuali, ma ritenuti possibili visto che l’inchiesta sulla società Equalize da ottobre a oggi si è trasformata in una vera e propria storia di spie. Nel frattempo - conclude Il Fatto - la Procura ha fissato per domani mattina l’autopsia e gli esami tossicologici. Di certo la morte di Gallo lascia molte domande in sospeso.