Serena Rossi snobbata da Jennifer Lopez al Festival di Venezia. VIDEO

JENNIFER LOPEZ-SERENA ROSSI, FESTIVAL DI VENEZIA: LA FIGURACCIA DELLA STAR AMERICANA

Per Serena Rossi, attrice e conduttrice emergente, sarà un episodio non piacevole da ricordare a lungo ma per Jennifer Lopez è una brutta “caduta di stile”, come hanno commentato gli utenti della rete.

"Piacere, sono la madrina del Festival", si presenta la Rossi avvicinandosi a Jennifer Lopez sul red carpet del Festival di Venezia. "Nice to meet you", risponde la star statunitense, voltandosi subito dall’altra parte mentre la Rossi cercava di iniziare una conversazione.